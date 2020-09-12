M-Day Chillian 2019
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Кайтборд Chillian
|139 x 42
|17400р.
|доска, плавники
|141 x 42
|17400р.
|доска, плавники
|145 x 45
|17400р.
|доска, плавники
|150 x 46
|17400р.
|доска, плавники
|Аксессуар Torque Driver Black 2016 от DaKine
цена от 1310 рублей
|Навеска для кайтборда Kite Pads and Straps 2020 от M-Day
цена от 6620 рублей
|Тонкий чехол Twintip Boardbag Core 2018 от Ion
цена от 3630 рублей (со скидкой 10%)
Отлично сбалансированная доска создана для быстрого прогресса и выхода на новый уровень катания. Умеренный рокер — раннее глиссирование даже в несильный ветер. Одинарный конкейв, тонкий кант — устойчивость на курсе и способность двигаться остро к ветру.
Средняя жесткость — комфорт. Сердечник из павлонии — малый вес.
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Кайтмагазин.ру - специализированный магазин по продаже снаряжения для кайтсерфинга, гидрокостюмов и одежды для занятий водными видами спорта.
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