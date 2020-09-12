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M-Day Chillian 2019


M-Day Chillian 2019

136

Кайтборд Chillian

#фрирайд #фристайл
136 x 41 139 x 42 141 x 42 145 x 45 150 x 46

Размеры и комплектации в продаже:

139 x 42 17400р.доска, плавники
141 x 42 17400р.доска, плавники
145 x 45 17400р.доска, плавники
150 x 46 17400р.доска, плавники

 
 Этот товар может быть ДОСТАВЛЕН БЕСПЛАТНО курьером по Москве (внутри МКАД) или транспортной компанией до офиса в Вашем регионе России
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CHILLIAN – несомненно самая популярная модель среди кайтбордов MDAY последних лет. Обновленный Chillian 19 с увеличенным размерным рядом от 136 до 150 см подойдет максимально широкой аудитории райдеров: от начинающих до уверенно катающихся, от легких до тяжеловесов.

Отлично сбалансированная доска создана для быстрого прогресса и выхода на новый уровень катания. Умеренный рокер — раннее глиссирование даже в несильный ветер. Одинарный конкейв, тонкий кант — устойчивость на курсе и способность двигаться остро к ветру.

Средняя жесткость — комфорт. Сердечник из павлонии — малый вес.

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